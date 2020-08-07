Премьер-министр Азербайджана: Оперативный штаб ведет подготовку к ряду смягчающих процессов в ближайшее время (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована шестого августа в 18:07)

БАКУ /Trend/ - С учетом улучшения ситуации Оперативный штаб ведет подготовку к ряду смягчающих процессов в ближайшее время.

Как сообщает Trend, об этом шестого августа в ходе совещания в видеоформате в связи с проведенными мерами по борьбе с коронавирусом и социально-экономической ситуацией с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева сказал премьер-министр Али Асадов.

Как отметил Асадов, в 13 городах и районах начались смягчающие процессы.

"С учетом летнего сезона принято решение о том, чтобы люди могли пользоваться пляжами. Один из основных моментов заключается в том, что после отмены механизма разрешений посредством СМС и портала icaze.e-gov.az граждане могут свободно передвигаться. Хочу также доложить, что с учетом улучшения ситуации Оперативный штаб также ведет подготовку к ряду смягчающих процессов в ближайшее время. В этой связи хочу отметить, что нашим гражданам еще долго придется соблюдать масочный режим и режим социальной изоляции, санитарно-эпидемиологические правила. В том числе по рекомендации врачей и санитарно-эпидемиологических структур мы подготовили все необходимые инструкции для работы открывающихся объектов. Для контроля за этим выделены специальные группы и структуры. Населению и предпринимателям также следует знать, что эти правила должны строжайшим образом соблюдаться, и за этим будет осуществляться особый контроль", - сказал он.