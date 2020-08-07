Расширение и ускорение реализации программы самозанятости — приоритеты Азербайджана — депутат

БАКУ /Trend/ - Наряду с масштабными мерами, принимаемыми в стране против пандемии коронавируса (COVID-19) под руководством Президента Ильхама Алиева, в целях поддержки занятости и социального благосостояния проводится активная политика. Это говорит о том, что глава государства всегда рядом с гражданином.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джейхун Мамедов.

По его словам, в Плане мероприятий, утвержденном в рамках исполнения распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года, по четырем направлениями предусмотрены 12 мер.

"В результате мер социальной поддержки, охватывающих около 5 миллионов граждан, были сохранены рабочие места и заработная плата работников государственного и частного секторов, была обеспечена устойчивость выплат по социальному обеспечению (пенсии, стипендии, пособия) двум миллионам граждан, свыше 350 тысяч — члены 85 тысяч семей получают адресную государственную социальную помощь, около сотни тысяч малообеспеченных семей (400 тысяч человек) были обеспечены продовольственной помощью, что касается сохранения рабочих мест и заработной платы, можно сказать, что с первого января 2020 года количество трудовых договоров в частном секторе увеличилось до 110 тысяч, или на 17 процентов. Количество трудящихся в частном секторе по трудовому договору достигло 751,3 тысячи человек.

Количество рабочих мест по оплачиваемым общественным работам было увеличено с 38 до 90 тысяч, а 65 тысяч человек уже приняты на такие работы.

Распоряжением Президента Азербайджана охват программы единовременных выплат был увеличен втрое и охватил 600 тысяч человек. Этим людям за апрель-май была перечислена единовременная выплата в размере прожиточного минимума (190 манатов в месяц). На эти цели израсходовано 229 миллионов манатов. Также расширяются выплаты по страхованию от безработицы. Новый законопроект предусматривает применять страхование от безработицы к тем, у кого истек срок трудового договора.

Расширение и ускорение реализации программы самозанятости также является приоритетом. По поручению Президента Азербайджана ведется работа по привлечению к программе самозанятости 12 тысяч семей (50 тысяч человек) в 2020 году. На эти цели из Фонда страхования от безработицы выделено 70 миллионов манатов. В 2021 году охват программы будет расширен. На 28 июля 2020 года к программе уже было привлечено порядка 4200 человек.

Не осталось незамеченным и усиление мер социальной защиты особо уязвимых групп. Резервы Государственного фонда социальной защиты в размере 200 миллионов манатов, образовавшиеся к концу 2019 года, были направлены на обеспечение устойчивости социальных выплат населению. Эти выплаты (пенсии, пособия, компенсации, адресная социальная помощь) получают 2,3 миллиона человек.

Число семей, получающих адресную социальную помощь, продолжает расти и за последние месяцы увеличилось с 15 до 85 тысяч. В этих семьях в общей сложности более 350 000 членов. Среднемесячный размер помощи на семью составляет более 225 манатов. Социальными услугами охвачено более 15 тысяч одиноких пожилых людей. Посредством социальных партнеров уже роздано 100 000 продовольственных паев малообеспеченным семьям (400 000 человек).

Принятые меры являются ярким воплощением слов Президента Ильхама Алиева "Наше государство всегда с гражданином"", - сказал Джейхун Мамедов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)