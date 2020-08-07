МВД: В Азербайджане все пляжи открыты для граждан при условии соблюдения правил

БАКУ/Trend/ - Все пляжи в Азербайджане открыты для граждан при условии соблюдения правил карантинного режима.

Об этом Trend сообщил начальник пресс-службы МВД Азербайджана Эхсан Захидов.

По его словам, правила, установленные на пляжах, введены для охраны здоровья граждан:

«Помимо общих правил карантина, существуют также правила карантина при нахождении на пляже. Все, кто приходит на пляж, обязаны соблюдать эти правила. Одно из главных правил - соблюдать социальную дистанцию. Каждое правило - шаг, предпринятый для здоровья и безопасности людей. В отношении тех, кто не соблюдает правила карантина, будут приняты должные меры».

Глава пресс-службы добавил, что несущие на пляже службу сотрудники полиции накануне спасли двух тонущих граждан:

«Один из инцидентов произошел на пляже в поселке Бузовна. Сотрудник полиции во ходе несения службы в этом районе видел, как 11-летняя девочка начала тонуть. Сержант, рискуя ее жизнью, не медля бросился в воду. В результате своевременного оказания помощи жизнь несовершеннолетней была спасена».