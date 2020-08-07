В Азербайджане оглашен график вступительных экзаменов, которые будут проведены 13 и 14 августа
БАКУ /Trend/ - Объявлен график второго тура вступительных экзаменов, которые будут проведены в Азербайджане 13 и 14 августа.
Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре, экзамены будут организованы в соответствии с условиями пандемии и требованиями особого режима карантина. Во избежание массовости, а также минимизации контактов, экзамены будут проведены в течение двух дней.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
Лента новостей
Санкт-Петербург и Баку в жизни и творчестве заслуженной артистки Азербайджана Регины Рустамовой – ИНТЕРВЬЮ (ФОТО)
Среди армян, совершивших провокации против азербайджанцев в зарубежных странах, есть арестованные - госкомитет
Лица AccessBank: Захра Зейналова, Глава Департамента Информационных Технологий: «Дамы все же более постоянны в своем выборе» (ФОТО)
В Азербайджан будет направлена делегация из Сербии для расследования факта использования Арменией оружия производства этой страны
В Азербайджане впервые в мире на стадионе возведут фонтанный комплекс в виде «мексиканской волны» (ФОТО)
Минтруда Азербайджана: Общий объем единовременных выплат в период пандемии достигнет 333 млн манатов
Фонд помощи имени Имама Хомейни выразил готовность присоединиться к планам развития торговли с Россией