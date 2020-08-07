В Азербайджане оглашен график вступительных экзаменов, которые будут проведены 13 и 14 августа

БАКУ /Trend/ - Объявлен график второго тура вступительных экзаменов, которые будут проведены в Азербайджане 13 и 14 августа.

Как сообщили в пятницу Trend в Государственном экзаменационном центре, экзамены будут организованы в соответствии с условиями пандемии и требованиями особого режима карантина. Во избежание массовости, а также минимизации контактов, экзамены будут проведены в течение двух дней.

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