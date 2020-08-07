В Азербайджане кандидаты в судьи сдали письменный экзамен

Общество 7 августа 2020 20:49 (UTC+04:00)
В Азербайджане кандидаты в судьи сдали письменный экзамен

БАКУ/Trend/ - В соответствии с поручением Президента Азербайджана Ильхама Алиева об углублении реформ в судебной системе, продолжается процесс отбора кандидатов на вакантные должности судей, в том числе на новые.

Как сообщили Trend в Судебно-правовом совете, в ходе очередного конкурса 44 из более чем 200 кандидатов в судьи успешно сдали тестовые, письменные и устные экзамены, прошли шестимесячный курс обучения, включая стажировку.

По результатам обучения были проведены десятки письменных экзаменов для проверки профессиональной подготовки этих кандидатов. Экзамен был организован Государственным экзаменационным центром в соответствии с карантинным режимом.

Перед началом экзамена на закрытом заседании Избирательной комиссии судей было подготовлено 8 вопросов казусного характера в уголовной и гражданской сферах, два из которых — методом случайного отбора.

Выбранные вопросы были оглашены и розданы кандидатам в аудитории, где проводился экзамен.

В ходе четырехчасового экзамена кандидаты наряду со способностью разрешать судебные казусы, также продемонстрировали умение составлять соответствующие судебные решения.

(Автор: Текст: Жаля Гасымова, Редактор: Ровшан Гусейнов)

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