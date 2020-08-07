Программа единовременных выплат наследникам шехидов в Азербайджане почти завершена

БАКУ /Trend/ - Размер ежемесячной Президентской пенсии для семей шехидов в 2019 году была увеличена с 242 до 300 манатов.

Как сообщает в пятницу Trend, каждый член семьи шехида, не имеющий права на трудовую пенсию, получает ежемесячное социальное пособие. Каждому ребенку в семье шехида до 16-летнего возраста (учащимся в общеобразовательных школах до 18 лет) выплачивается ежемесячное социальное пособие (в случае получения ежемесячной пенсии за потерю главы семьи). Программа единовременных выплат наследникам шехидов завершена почти на 100 процентов. На сегодня средства перечислены более чем18 тысячам наследников 12281 шехида.

Инвалиды Карабахской войны, наряду с ежемесячным социальным пособием за инвалидность или трудовой пенсией, также обеспечиваются ежемесячной Президентской пенсией. И эти социальные выплаты за прошедший период значительно выросли, в частности 2019 году выплаченные по пособиям и пенсиям средства увеличились вдвое.

Отметим, что плата за обучение детей шехидов и инвалидов Карабахской войны финансируется государством. Законодательством страны для граждан из этой группы предусмотрен ряд льгот и привилегий.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)