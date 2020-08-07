На выходные в Баку приостанавливается деятельность регулярных и экспресс-автобусов
БАКУ /Trend/ - На выходние дни в Баку будет приостановлена деятельность регулярных и экспресс-автобусов.
Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве. Было отмечено, что в соответствии с правилами особого режима карантина с 00:00 восьмого августа будет приостановлена деятельность регулярных и экспрес-автобусов.
Деятельность общественного транспорта будет возобновлена с 06:00 10 августа.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев)
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