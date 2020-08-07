БТА: Перегруженность дорог негативно влияет на работу автобусов в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вследствие повышения интенсивности транспортного потока на дорогах в вечерние часы пик наблюдаются заторы в разных местах столицы. Это также негативно сказываются на соблюдение интервалов движения автобусов.

Об этом в пятницу сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Было отмечено, что в результате нарушается график движения регулярных и экспресс-автобусов, они прибывают на автобусные остановки с опозданиями. Это, в свою очередь, вызывает избыточную скученость пассажиров как на остановках, так и в автобусах.

"Негативные последствия нарушения интервала на одной линии маршрута отрицательно сказываются на других линиях с эффектом домино. В нынешней ситуации в связи с пандемией это создает дополнительные трудности для пассажироперевозок.

Повышение интенсивности транспортного потока влияет и на количество дорожно-транспортных происшествий. Так,сегодня с девяти до 16 часов на проспекте Зии Буниятова произошло пять ДТП. После каждой аварии повышенная плотность дорожного движения наблюдается не менее, чем 30-40 минут.

В сообщении подчеркивается важность организации специальных полос движения.

"Помимо этого призываем водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения. Просьба к водителям, проявлять понимание в отношении трудностей регулярных и экспресс-автобусов", - сказали в Агентстве.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)