ВОЗ объявила в соцсетях неделю ношения масок

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 7 по 14 августа объявила неделю ношения медицинских масок.

Как сообщает в субботу Trend, Организация сообщает, что надевая маски люди защищают не только себя, но и окружающих. В течение этой недели люди могут поддержать акцию, публикуя свои фото и видео в масках с хештегом #maskatax, а также "передавать эстафету" знакомым и близким.

ВОЗ также отмечает, что маски следует носить правильно, то есть она полностью должна прикрывать нос и рот. Как сообщает Организация, невозможно защита от COVİD-19 толь не онраничивается одним лишь ношением масок. Люди также должны соблюдать дистанцию, сторониться массовых скоплений, прикрыывать рот и нос локтем при кашле и чихании, содержать руки в чистоте, соблюдать другие правила гигиены.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)