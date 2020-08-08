Минобразования Азербайджана: Подготовке конкурентоспособных кадров следует уделять особое внимание

БАКУ /Trend/ - Подготовке конкурентоспособных кадров следует уделять особое внимание, она должна соответствовать требованиям четвертой промышленной революции, вестись с учетом массовой цифровизации и распространения современных технологий.

Как сообщает в субботу Trend, об этом в ходе видеовстречи с руководителями вузов сказал министр образования Эмин Амруллаев.

По его словам, основное направление деятельности в сфере образования должно быть полностью связано с индустриальным и экономическим развитием страны. Вузам следует уделять особое внимание важности подготовки специалистов по востребованным направлениям, новым специальностям и должны быть тщательно проанализированы перспективные потребности в различных профессиях.

На встрече также была подчеркнута особая роль устойчивых и прозрачных процессов обеспечения качества в достижении этих целей, прошел обмен мнениями о важности вовлечения общественности в этот процесс. Кроме того, было отмечено, что Агентство по обеспечению качества в образовании, созданное соответствующим указом главы государства в конце прошлого года, окажет необходимую поддержку образовательным учреждениям в этом процессе.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)