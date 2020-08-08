Социальная защита семей шехидов в Азербайджане всегда в центре внимания государства - депутат

БАКУ /Trend/ - Резкое падение цен на нефть на мировом рынке, трудности с импортом и экспортом другой продукции в связи с пандемией коронавируса, также сказываются на экономике нашей страны. Тем не менее, благодаря особому вниманию и заботе Президента Ильхама Алиева, наряду с реализацией всех предусмотренных социальных проектов, обеспечение жильем и автомобилями семей шехидов, погибших в боях за территориальную целостность и независимость Азербайджана, а также инвалидов Карабахской войны находится в центре внимания.

Об этом в субботу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Пярвин Керимзаде.

Она отметила, что в соответствии с поручением главы государства в 2020 году семьям шехидов и инвалидам войны будет предоставлено рекордное количество - не менее 1500 квартир и частных домов, 400 автомобилей. На сегодня 554 квартиры и 150 автомобилей уже предоставлены их владельцам, а остальные квартиры и автомобили будут переданы до конца года.

Депутат подчеркнула, что семьям шехидов выплачивается ежемесячная президентская пенсия. В 2019 году эта пенсия была увеличена с 242 до 300 манатов. В целом за прошедший период размер этой пенсии увеличился в три раза. Программа единовременной выплаты наследникам шехидов в размере 11 тысяч манатов почти полностью реализована. В 2018 году инвалидам войны и приравненным к ним гражданам было предоставлено 626 квартир и частных домов, 265 автомобилей, а в 2019 году - 934 квартиры и частных дома, 600 автомобилей. В целом за истекший период инвалидам войны было предоставлено 8 142 квартиры и частных дома, 6 900 автомобилей.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева всегда проявляли ксемьям шехидов, ветеранам и инвалидам войны особую заботу, интересовались их проблемами, заботились об их благосостоянии. Тот факт, что Президент Ильхам Алиев лично вручал ключи от квартир и автомобилей многим семьям шехидов был встречен общественностью с одобрением, и был высоко оценен народом. Во время церемонии вручения квартир и автомобилей семьям шехидов и инвалидов войны в Хатаинском районе Баку с участием Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой 21 июля 2020 года глава государства сказал: "Для сравнения могу сказать, что в прошлом году были предоставлены 934 квартиры, а в нынешнем – 1500, в предыдущие годы примерно 500-600-700. То есть, это говорит о том, что ведется очень активная работа для решения данной проблемы и предоставления государством семьям шехидов, инвалидам войны квартир. Я хочу, чтобы мы как можно скорее завершили эту программу, и мы добьемся этого".

Разговор по телефону Президента Ильхама Алиева с матерью героически погибшего на передовой обороны генерал-майора Полада Гашимова Самаей ханум, и сыном полковника Ильгара Мирзоева Эльвином 15 июля, и поручение назвать одну из улиц в Габале именем генерала, а также другие принятые меры вновь показали, что память шехидов свято почитается", - сказала Пярвин Керимзаде.

Депутат подчеркнула, что Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева также не оставила семьям шехидов, проявляла к ним заботу.

"По поручению Мехрибан Алиевой представители Фонда посетили семьи генерал-майора Полада Гашимова в Сумгайыте и полковника Ильгара Мирзоева в Баку. Посещение сотрудниками Фонда семей шехидов в Агстафинском, Товузском, Газахском, Исмаиллинском, Билясуварском и Масаллинском районах, тот факт, что все заботы семей погибших военнослужащих в направлении Товузского района по указанию Мехрибан Алиевой находятся под контролем Фонда, лишний раз доказывает, что азербайджанское государство никогда не забывает и никогда не забудет своих отважных сыновей, отдавших жизни за Родину.

В доме майора Намига Ахмедова, жителя села Юхары Салахлы Газахского района, героически погибшего при отражении нападения противника во время боев в ночь и утром 13-14 июля, ведутся ремонтно-строительные работы.

Аналогичные мероприятия проводятся и в Гяндже. Так, шестого августа министерство труда и социальной защиты населения передало семьям шехидов и инвалидов Карабахской войны 15 квартир, приобретенных в новом жилом доме в Гяндже. Одной из обеспеченных жильем семей шехидов является семья Национального героя Азербайджана Эльбруса Аллахвердиева.

Использование всех имеющихся ресурсов азербайджанским государством для социальной защиты погибших, раненых и пострадавших во имя территориальной целостности нашей страны расширяется с каждым годом. Это еще один показатель того, насколько большое значение Президент Азербайджана придает гражданину", - подытожила Пярвин Керимзаде.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)