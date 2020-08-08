Завтра в Баку будет до 33 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове девятого августа преимущественно без осадков, ожидается умеренный южный ветер, передает в субботу Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 22-25, днем - 29-34, в Баку ночью - 23-25, днем - 31-33 градуса тепла. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 40-45 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 25-26 градусов тепла.

В регионах Азербайджана девятого августа днем преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых горных районах возможны грозовые дожди, град. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 33-38, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)