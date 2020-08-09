Завтра в Азербайджане пойдет дождь, выпадет град

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем 30-35 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 32-34 градуса тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем 30-45 процентов. На пляжах Апшерона будет дуть северо-западный ветер, во второй половине дня его сменит юго-восточный ветер.

Температура воды в Сумгаите, Новханах, Пиршагах, Нардаране, Бильгах, Загульбе 24-25, в Туркане, Говсанах, Сахиле и Шихово 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но в некоторых северных и восточных районах ожидаются грозы, временами дождь, град. Утром в горах будет туман. Восточный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Ночью температура воздуха составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью будет 12-17, днем 19-24 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева)