В Азербайджане за сутки от коронавируса излечились еще 308 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 87 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 308, скончались два человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 568 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 30 364, скончались 490 человек. Число активных больных коронавирусом - 2714 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5618, в целом же – 785 126 тест.