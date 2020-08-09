В Азербайджане за сутки от коронавируса излечились еще 308 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 87 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 308, скончались два человека, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 33 568 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 30 364, скончались 490 человек. Число активных больных коронавирусом - 2714 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 5618, в целом же – 785 126 тест.
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