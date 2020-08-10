В Азербайджане в очередной раз смягчен особый карантинный режим

БАКУ /Trend/ - С учетом позитивных тенденций в динамике заражения инфекцией COVİD-19 и необходимости усиления экономической активности Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана принял решение разрешить деятельность некоторых областей производства, торговли и обслуживания.

Как сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб, на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского районов с 00:00 10 августа разрешается деятельность по ряду сфер экономической деятельности.

Было отмечено, что согласно соответствующему решению Кабинета министров, в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронском, Бардинском, Сальянском, Хачмазском, Геранбойском, Гейгельском районах с 00:00 10 августа в список разрешенных сфер деятельности добавляются следующие сферы:

- Проведение спортивных соревнований и игр на открытом воздухе;

- деятельность торговых объектов по продаже непродовольственных товаров и предметов бытового обслуживания населения (за исключением крупных торговых центров);

- производство машин и оборудования;

- производство электрооборудования;

- производство компьютерной, электронной и оптической продукции;

- производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;

- производство прочих транспортных средств;

- производство полиграфической продукции;

- изготовление ювелирных изделий;

- производство музыкальных инструментов, спортивных товаров;

- швейное производство;

- текстильная промышленность;

- производство обуви;

- производство кожи и кожаных изделий;

- производство табачных изделий;

- производство прочей промышленной продукции.

Ограничения на количество работников, занятых в некоторых сферах деятельности, равные 50 процентам, а также ограничения касательно того, что количество разрешений на передвижение для работников других сфер, которые работают по гражданско-правовому договору, не должно превышать 30 процентов от общего числа работающих на основе трудового договора, отменяются.

К этим сферам относятся нижеследующие:

- Производство средств повседневного ухода и гигиены;

- производство и ремонт строительной и бытовой техники;

- инженерные услуги и услуги по проектированию;

- производство упаковочной продукции;

- производство изделий из камня, металла и дерева;

- производство и ремонт мебели;

- зоомагазины, в том числе точки корма для животных;

- продажа строительных материалов и предметов домашнего обихода;

- онлайн-продажи;

- химчистка;

- уборка жилых домов, кроме квартир;

- ремонт машин;

- пункты мойки автомобилей;

- приюты для животных;

- переводческие услуги.

Въезд и выезд следующих лиц на территорию городов Баку, Сумгаит, Гянджа, Евлах, Масаллы, Джалилабад, Мингячевир и Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гейгельского районов осуществляется в следующем порядке:

- Лица, желающие присутствовать на похоронах близкого родственника на основании разрешения, полученного через Службу 102 - Колл-центр Службы управления дежурными подразделениями Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики;

- На основании справки, выданной врачом в связи с острой медицинской необходимостью или получением лечения по графику;

- На основании билетов лиц, имеющих билеты на международные и внутренние рейсы, и на основании штампа в паспорте лиц, въехавших в страну через государственную границу.

Обращаясь к гражданам, Оперативный штаб заявляет, что необходимо строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, чтобы синхронизировать хозяйственную деятельность с мерами по предотвращению распространения инфекции. Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований - единственный способ продолжить и расширить экономическую деятельность.