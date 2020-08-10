В Азербайджане отменено ограничение на количество работников ряда сфер деятельности

БАКУ /Trend/ - Ограничения на количество работников, занятых в некоторых сферах деятельности, равные 50 процентам, а также касательно того, что общее число работающих по трудовым договорам от числа разрешений, предоставленных работникам, работающим по гражданско-правовым договорам, должно быть не более 30 процентов, отменяются.

Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в очередном пакете мер по ослаблению строгого карантинного режима Оперативного штаба при Кабинете Министров.

К этим сферам относятся нижеследующие:

- Производство средств повседневного ухода и гигиены;

- производство и ремонт строительной и бытовой техники;

- инженерные услуги и услуги по проектированию;

- производство упаковочной продукции;

- производство изделий из камня, металла и дерева;

- производство и ремонт мебели;

- зоомагазины, в том числе точки корма для животных;

- продажа строительных материалов и предметов домашнего обихода;

- онлайн-продажи;

- химчистка;

- уборка жилых домов, кроме квартир;

- ремонт машин;

- пункты мойки автомобилей;

- приюты для животных;

- переводческие услуги.