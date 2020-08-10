В Азербайджане отменено ограничение на количество работников ряда сфер деятельности
БАКУ /Trend/ - Ограничения на количество работников, занятых в некоторых сферах деятельности, равные 50 процентам, а также касательно того, что общее число работающих по трудовым договорам от числа разрешений, предоставленных работникам, работающим по гражданско-правовым договорам, должно быть не более 30 процентов, отменяются.
Как сообщает Trend, данный вопрос отражен в очередном пакете мер по ослаблению строгого карантинного режима Оперативного штаба при Кабинете Министров.
К этим сферам относятся нижеследующие:
- Производство средств повседневного ухода и гигиены;
- производство и ремонт строительной и бытовой техники;
- инженерные услуги и услуги по проектированию;
- производство упаковочной продукции;
- производство изделий из камня, металла и дерева;
- производство и ремонт мебели;
- зоомагазины, в том числе точки корма для животных;
- продажа строительных материалов и предметов домашнего обихода;
- онлайн-продажи;
- химчистка;
- уборка жилых домов, кроме квартир;
- ремонт машин;
- пункты мойки автомобилей;
- приюты для животных;
- переводческие услуги.