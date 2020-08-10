В Азербайджане начался прием документов в учебные заведения по профобразованию
БАКУ /Trend/ - Начался прием документов в учебные заведения по профобразованию, который будет проходить до 24 августа.
Как передает в понедельник Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по профессиональному образованию Парвиз Юсифов.
По его словам, желающие подать документы должны пройти электронную регистрацию. Прием документов в 66 учебных заведений будет осуществляться по 120 специальностям.
Юсифов добавил, что в новом учебном году впервые в процессе приема будет применяться разработанная совместно с работодателями двойная программа.
В этом году планируется прием также по уровню высшего технического профессионального образования (суббакалавр), сказал он.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
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