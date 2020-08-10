Обучение устаревшим и бесполезным специальностям в Азербайджане будет прекращено - директор Госагентства

БАКУ /Trend/ - В течение этого года ожидается обновление классификации специальностей по профессиональному образованию.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по профессиональному образованию Парвиз Юсифов.

По его словам, в соответствии с указанными главой государства направлениями будут внедрены новые профессии, а преподавание по старым и ненужным специальностям будет прекращено.

Юсифов отметил, что в этом году впервые по двум специальностям будет проведен прием по уровню высшего профессионального образования. Это специальности по эксплуатации транспортных средств и информационным технологиям.

"Еще одна наша цель в этом году заключается в расширении охвата профессионального образования и обучения посредством краткосрочных тренингов для подготовки специализированных кадров. Планируется проводить курсы, в первую очередь, дистанционно, а по возможности в небольших группах, в соответствии с требованиями рынка труда", - сказал Юсифов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)