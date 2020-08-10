В рамках плана приема по профобразованию в Азербайджане выделены более 18 тыс. мест
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках плана приема по профобразованию на 2020-2021 учебный год выделены 18260 мест.
Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по профессиональному образованию Парвиз Юсифов.
По его словам, прием по 11 040 местам будет осуществляться на бюджетной, по 7 220 - на платной основе.
Юсифов добавил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров, в 2020-2021 учебном году расходы на образование студентов - членов семей, отнесенных к соответствующей уязвимой группе населения, на половину будут профинансированы за счет государства.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)
Фарид Новрузи вернулся в Баку – впереди его ждет второй этап кругосветного путешествия (ВИДЕО, ФОТО)
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии отправки в море опорного блока месторождения «Карабах» (ФОТО)
«Узбекнефтегаз»: Председатель правления изучил состояние проводимой работы по увеличению объемов добычи природного газа в Бухаре
Депутат: Создание Азербайджанского инвестиционного холдинга может полностью освободить национальную экономику от нефтяной зависимости
Общественный совет Казахстана разрабатывает антикризисную программу по поддержке предпринимательства
По предварительным данным ЦИК Беларуси, Лукашенко лидирует на президентских выборах с 80,23% голосов - Арзу Нагиев
Тегеран прокомментировал послание ССАГПЗ в СБ ООН с просьбой о продлении эмбарго на поставки вооружений в Иран
Сферы, деятельность которых разрешена в районах Азербайджана, где применен карантинный режим - СПИСОК