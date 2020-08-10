В рамках плана приема по профобразованию в Азербайджане выделены более 18 тыс. мест

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках плана приема по профобразованию на 2020-2021 учебный год выделены 18260 мест.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал директор Государственного агентства по профессиональному образованию Парвиз Юсифов.

По его словам, прием по 11 040 местам будет осуществляться на бюджетной, по 7 220 - на платной основе.

Юсифов добавил, что в соответствии с постановлением Кабинета министров, в 2020-2021 учебном году расходы на образование студентов - членов семей, отнесенных к соответствующей уязвимой группе населения, на половину будут профинансированы за счет государства.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)