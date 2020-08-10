Агентство пищевой безопасности Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов-пищевиков
БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) Азербайджана приглашает к сотрудничеству специалистов, действующих в пищевой сфере.
Как сообщили в понедельник Trend в Агентстве, в соответствии с подпунктом 10.3.4 Плана мероприятий "Государственной программы по обеспечению пищевой безопасности в Азербайджане на 2019 - 2025 годы", в Азербайджане при Институте пищевой безопасности был учрежден Учебный центр пищевой безопасности. В то же время, согласно подпункту 10.3.6 Государственной программы предусмотрены оценка потребности в обучении кадров, действующих в пищевой сфере, осуществление мероприятий для совершенствования их знаний и навыков.
В связи с этим, планируется сотрудничество посредством различных проектов и тренингов, создания банка кадров из специалистов в сфере пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарии.
С учетом вышесказанного, в целях усиления научного обеспечения и кадрового потенциала в сфере пищевой безопасности, ветеринарии и фитосанитарии, а также подготовки соответствующих специалистов Учебный центр пищевой безопасности проведет тренинги.
В этой связи к сотрудничеству приглашаются специалисты по мледующим сферам дейтельности:
1. Сфера пищевой безопасности:
- инженер пищевой промышленности;
- технолог пищевой промышленности;
- специалист по HACCP( Hazard Analysis and Critical Control Points) - система контроля качества пищевой продукции);
- специалист İSO 22000;
- пищевой микробиолог;
- опыт в различных областях пищевой промышленности;
- специалист по передовым кодексам деятельности (GHP, GAP, GMP и другие).
2. В сфере здоровья животных:
- ветеринар;
- ветеринар - фармацевт;
- ветеринар - эпидемиолог;
- ветеринар - вирусолог;
- ветеринар - микробиолог;
- ветеринар - серолог;
- ветеринар - паразитолог;
- ветеринар - токсиколог;
- инспектор ветеринарии.
3. В сфере здоровья растений:
- агроном - энтомолог;
- агроном - фитопатолог;
- агроном - вирусолог;
- агроном - миколог;
- агроном - бактериолог;
- агроном - герболог;
- агроном - фитогельминтолог;
- агроном - биолог;
- химик (по растениям, испытание агрохимических веществ и пестицидов);
- агрохимик;
- биохимик;
- инспектор фитосанитарии;
- специалист по фумигации.
Специалисты вышеуказанных сфер могут направить свои анкетные данные по адресу food.expert@afsa.gov.az, указав в графе "тема" сферу своей деятельности.
Координатор - Вюсал Годжаев. Телефон : 5651272, внутренний 563, мобильный телефон 0556929090. Адрес: город Баку, Низаминский район, проспект Гейдара Алиева 185b, AZ1029).
Обращения будут приниматься до 15 августа.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)