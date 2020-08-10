Carlsberg Azerbaijan и Шеф Алекс раскрыли секреты фудпейринга (ФОТО/ВИДЕО)

7 августа все прогрессивное человечество отмечает Международный день пива — ежегодный неофициальный праздник, проходящий в первую пятницу августа. В связи с этим в прошедшие выходные пивоваренная компания Carlsberg Azerbaijan в сотрудничестве с бренд-шефом сети отелей Sapphire Шефом Aлексом провели фудпейринг для представителей СМИ. Фудпейринг (Food Pairing) – относительно новое течение в гастрокультуре, которое позволяет расширять границы вкуса и подбирать инновационные методы сочетания продуктов, различных блюд и напитков, основываясь на их аромате и вкусе.

В целях соблюдения требований карантинного режима в стране мероприятие прошло в онлайн-формате: представителям СМИ заранее были доставлены блюда от Шефа и несколько сортов пива из портфеля Carlsberg Azerbaijan. В ходе мероприятияпредставитель компании Carlsberg Azerbaijan Вугар Ахмедов рассказывал об особенностях каждого сорта пива и принципах сочетания с едой, а Шеф Алекс делился секретами приготовления закусок и горячих блюд к этим сортам.

Так, к классическим сортам Xırdalan и Carlsberg гостям были предложены Крылышки барбекю с соусом от Шефа, к нефильтрованным сортам Xırdalan и Carlsberg – рыбные чипсы из форели, к сорту Балтика 9 – рубленое куриное филе по-азиатски, к пиву Кулер – аранчини с сыром, а к Krounenbourg Blanc 1664 – тигровые креветки с овощами.

Кроме того, гостям онлайн-мероприятия была представлена новинка этого сезона – Балтика 0 Малина, которая удачно сочетает в себе натуральный сок малины, витаминный премикс и безалкогольное пиво.

Высококачественные сорта пива и тщательно подобранные к ним блюда создавшие неповторимую гармонию вкусов, и получили высокую оценку представителей СМИ.