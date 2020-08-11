О развитии искусственного интеллекта в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо поддерживать деятельность молодого поколения по программированию и изобретательству, финансировать проекты, которые могут способствовать развитию искусственного интеллекта.

Об этом во вторник сказал Trend эксперт в сфере образования Эльчин Сулейманов.

По его словам, для развития искусственного интеллекта в средних школах следует преподавать уроки робототехники и кодирования.

Эксперт отметил, что по мере развития у учащихся навыков программирования будут развиваться и их навыки в области искусственного интеллекта. В то же время высшим учебные заведения и НАНА следует готовить кадры в области искусственного интеллекта и предоставлять гранты на исследования в этом направлении.

"Не следует забывать, что наш человеческий капитал ценнее наших природных ресурсов. Для развития этого капитала необходимо предпринимать все необходимые шаги", - сказал Сулейманов.

Он подчеркнул, что Азербайджан сохраняет лидерство в области применения искусственного интеллекта на Южном Кавказе. По словам эксперта, страна занимает 64-е место в мировом индексе по искусственному интеллекту, который опубликован в 2019 году. В рейтинге Грузия занимает 76-е, а Армения - 81-е место. В первую пятерку вошли Сингапур, Германия, Великобритания, США и Финляндия.

"В настоящее время около двух миллионов школьников и студентов, обучающихся в средних и высших учебных заведениях, более продуктивно используют современные информационные технологии. Это поколение окажет положительное влияние на развитие искусственного интеллекта. Задача правительства заключается в работе над расширением программ по дальнейшему развитию знаний и навыков этого поколения", - сказал Эльчин Сулейманов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)