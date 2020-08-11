Медики из Китая побывали в Республиканской клинической больнице в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Медики, прибывшие в Азербайджан из Китая в рамках совместной борьбы с пандемией коронавируса, побывали в Республиканской клинической больнице имени академика Миргасымова.

Как сообщили во вторник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), специалисты ознакомились с условиями, созданными в стационарном и амбулаторном отделениях больницы, процессом приема пациентов и подготовкой к осенне-зимнему сезону. В то же время состоялся практический и теоретический обмен мнениями со специалистами TƏBİB.

Отметим, что в рамках борьбы с пандемией COVID-19 в Азербайджане для обмена опытом с местными специалистами правительство Китая четвертого августа направило в Азербайджан группу экспертов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)