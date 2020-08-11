LafargeHolcim и IBM объединяют усилия для более эффективной разработки ORIS в области экологически безопасных технологий дорожного строительства

LafargeHolcim объявила, что будет работать с IBM Services. Этот шаг направлен на дальнейшее совершенствование ORIS, первой цифровой платформы для оптимизации дорожного проектирования. Эта технология снизит стоимость проектирования дорог на треть и снизит выбросы углерода вдвое. В то же время он может утроить долговечность и срок службы дорог.

ORIS позволяет проектным агентствам, властям дорожной инфраструктуры, а также инвесторам проектов улучшать строительство дорог и обеспечивать их устойчивость, а также снижать эффективность за счет интеллектуального проектирования.

Эта платформа особенно актуальна в то время, когда страны разрабатывают комплекс мер стимулирования для оживления экономической активности после пандемии COVID-19 и реагируют на последствия изменения климата

Ежегодно во всем мире строится в среднем 700 000 километров (435 000 миль) новых дорог. Повышение качества и долговечности дорог поможет снизить выбросы углерода в результате дорожного движения. Дороги различаются в зависимости от местности, климата, типа транспортного средства и интенсивности движения. По этой причине на начальном этапе проектирования сложно определить наиболее прочные и экономичные строительные материалы и технологии. ORIS оценивает дизайн дорожного покрытия с разных точек зрения и предлагает эффективные примеры строительства и ремонта с учетом местных материалов и их характеристик. ORIS позволяет применять более местные и «замкнутые» экономические методы в дорожном строительстве, поддерживая государственную политику, направленную на защиту природных ресурсов.

Марсель Кобуз, глава регионального офиса LafargeHolcim по Европе и член Исполнительного комитета по глобальным инновациям, сказал: «Мы ускоряем оцифровку наших решений для устойчивого и эффективного строительства». Мы стремимся быть лидером в области ответственного использования природных ресурсов для дорог и других территорий. Мы запустили пилотные проекты с различными партнерами, такими как органы управления дорогами, международные финансовые институты и проектные компании, по использованию ORIS как на развитых, так и на развивающихся рынках ».

LafargeHolcim намеревается улучшить знания IBM о цементе и товарных бетонных изделиях, а также о технологиях и продуктах, включая сборный железобетон, асфальт, известковый раствор и методы проектирования строительства. С этой целью он улучшит свой портфель цифровых платформ, гибридных облаков, услуг цифрового дизайна, а также расширит свои знания в области алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, промышленного Интернета вещей и анализа данных.

В Азербайджане LafargeHolcim представлен компанией Holcim Азербайджан.

Более подробная информация об ORIS доступна на сайте https://www.lafargeholcim.com/oris или https://www.holcim.az/az