В 35 городах и районах Азербайджана 13-14 августа пройдут экзамены

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана 13-14 августа в 35 городах и районах республики проведет экзамены.

Как сообщили во вторник Trend в Центре, в эти дни будут проведены вступительные экзамены по II и III группам специальностей для выпускников этого и прошлых лет, дополнительный экзамен по иностранному языку для тех, кто в рамках вступительного экзамена в вузы по I и IV группам специальностей желает сдать экзамен по иностранному языку, отличному от того, по которому он сдавал выпускной экзамен, и дополнительный экзамен для тех, кто желает сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка сдачи выпускного экзамена.

Экзамены начнутся в 11:00. Режим пропуска в здания будет завершен за 15 минут до начала экзамена - 10:45. Прибывшие позже этого времени участники не будут допущены в экзаменационный зал.

Экзамены будут организованы в соответствии с условиями пандемии и требованиями особого режима карантина. Во избежание скученности , для минимизации контактов, определены различные часы пропуска участников в здание. Участникам рекомендуется прибывать к экзаменационным зданиям в указанное в пропускном листе время.

Участники должны явиться на экзамен в медицинских масках и пользоваться ими правильно (полностью закрыв область носа, рта и подбородка).

Снимать маску запрещено до конца экзаменационного процесса.

В рамках мер предосторожности будут использоваться электронные термометры, способные измерять температуру тела дистанционно, а также необходимые дезинфицирующие средства.

Учащиеся (абитуриенты) могут с седьмого августа распечатать пропускной лист на экзамен с сайта ГЭЦ.

Участника экзамена может сопровождать не более одного человека.

Для проведения экзаменов отведено 164 здания, 2877 экзаменационных залов. Для управления экзаменами назначен 164 общих, 490 экзаменационных руководителей, 3754 учителя-контролера, 328 сотрудников, осуществляющих пропуск участников, 164 представителя в зданиях.

В экзаменах 13 августа предусматривается участие 19197, а 14 августа - 18102 абитуриентов, в целом 37 299 абитуриентов. Из них 14232 человека будут сдавать экзамены по второй группе специальностей, 22607 - по третьей группе, 460 человек - сдающиеся дополнительный экзамен по иностранному языку по I и IV группам специальностей.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)