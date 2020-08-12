Генпрокуратура Азербайджана распространила сообщение по поводу распространения в соцсетях фотографий с пытками

БАКУ /Trend/ - В ряде СМИ и социальных сетях распространялись фотоснимки, якобы сделанные в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел, на которых запечатлены сцены пыток и нечеловеческого обращения в отношении некоторых лиц, привлеченных к ответственности по уголовному делу в ведении Следственного управления Генеральной прокуратуры, по факту организации событий в ночь с 14 на 15 июля, повлекших за собой нарушение общественного порядка , активного участия в них и оказания сопротивления представителям власти.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе Генпрокуратуры, утверждения о том, что указанные фотоснимки были сделаны на территории страны являются абсолютно лживыми и преследую цель нарушения общественно-политической стабильности, очернения целенаправленных мероприятий, правоохранительных органов в сфере борьбы с преступностью.

Генеральная прокуратура Азербайджана решительно заявляет, что лица, изображенные на фотоснимках, не были привлечены к следствию в качестве свидетелей, обвиняемых или подозреваемых. В их отношении в Следственном управлении Генеральной прокуратуры не проводились какие-либо следственные действия.

Генеральная прокуратура заявляет, что недопустимо распространение необъективной дезинформации, преследующей цель ввести в заблуждение общественное мнение и вызвать недоверие к целенаправленным мерам, принимаемым против попыток нанесения ущерба национальным интересам нашей страны в сфере информации при умышленном нарушении требований законодательства.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)