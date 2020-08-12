Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 13 августа ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-восточный, передает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем - 29-33, в Баку ночью - 21-23, днем - 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление понизится с 758 до 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 60-65, днем - 35-40 процентов.
На пляжах Абшерона ожидается северо-восточный ветер.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 25-26 градусов тепла.
В некоторых северных и западных районах завтра возможны грозовые дожди, местами интенсивного характера, град. Утром в горах туман. Восточный ветер местами будет усиливаться.
Температура воздуха ночью - 19-24, днем - 30-35, в горах ночью - 9-14, днем - 15-20 градусов тепла.
(Текст: Турал Гараджаев)