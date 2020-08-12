Минобразования Азербайджана не давало каких-либо инструкций по организации обучения в школах
БАКУ /Trend/ - Министерство образования не давало каких-либо инструкций по организации обучения в школах
Об этом в среду сказал Trend заведующий сектором связей с общественностью министерства Джасарат Валехов.
По его словам, от некоторых представителей общественности в министерство поступали предложения об организации обучения и деятельности в школах, в случае их открытия.
Оценив эти предложения как механизм обратной связи с общественностью, Джасарат Валехов отметил, что пока нет каких-либо заключений о том, как будет осуществляться деятельность в школах. По словам представителя министерства, в настоящее время в связи с этим ведутся обсуждения.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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