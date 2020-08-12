Делегация, прибывшая в Азербайджан из Китая, провела видеоконференцию (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Учебном центре "Ени Клиника" 12 августа прошла видеоконференция с участием делегации из Китайской Народной Республики, руководителей коронавирусных больниц и ведущих специалистов.
Как сообщает в среду Trend, в ходе видеоконференции были заслушаны выступления и презентации о лечении людей, инфицированных коронавирусом, в Китае и протоколах ВОЗ, а также на тему применения китайской народной медицины в лечении этого заболевания.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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