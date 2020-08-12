Жители Азербайджана смогут пройти серологические тесты

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан план мероприятий по проведению серологических тестов для изучения иммунитета против вируса SARS CoV-2.

Как передает в среду Trend, тесты будут проводиться на добровольной основе методом случайного отбора. Для этого из колл-центра будут звонить случайно выбранным лицам. К человеку, который согласился пройти обследование, из местной поликлиники будет направлена специально обученная медсестра для забора крови. Для проведения обследования хватает всего 3-5 миллиграммов венозной крови. Образцы будут доставлены в лабораторию и проанализированы в короткий срок. Специалисты проведут медицинский и статистический анализ, а общественность будет проинформирована об окончательных результатах. Каждый доброволец, сдавший анализ, сможет получить свой результат. Кроме того, по желанию гражданина может быть осуществлен общий анализ крови.

На начальном этапе исследования планируется провести в Баку, Сумгайыте и Гяндже. Исследования будут проводиться реагентами немецкой компании EUROIMMUN, закупленными государством.

Отметим, что когда человек заражается вирусом, в организме вырабатываются защитные белки - антитела. Однако для этого требуется определенное время. С другой стороны, приобретенный иммунитет организма может быть временным. Поэтому необходимо незамедлительное проведение серологических тестов и получение результатов в кратчайшие сроки.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)