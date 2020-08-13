Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 14 августа ожидается переменная облачность, утром в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди, северо-западный ветер временами будет усиливаться, передает в четверг Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24, днем - 28-31, в Баку ночью - 21-23, днем - 29-31 градус тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона ожидается северо-западный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 25-26 градусов тепла.

В регионах Азербайджана 14 августа пройдут грозовые дожди, в северных и западных районах интенсивного характера, град. Утром в горах туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 19-23, днем - 30-35, в горах ночью -11-15, днем - 16-20 градусов тепла.

(Текст: Турал Гараджаев)