В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 211 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 91 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 211, скончались три человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 33 915 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 31 269, скончались 500 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 146 человек.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 520, в целом же – 812 033 теста.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)