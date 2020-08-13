В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 211 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 91 новый случай инфицирования коронавирусом, выздоровели 211, скончались три человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 33 915 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 31 269, скончались 500 человек. Число активных больных коронавирусом - 2 146 человек.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса было проведено 7 520, в целом же – 812 033 теста.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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