Из Азербайджана в Казахстан отбыли морем еще 26 человек

БАКУ /Trend/ - Еще 16 граждан Казахстана, оставшихся в Азербайджане, и 11 граждан Азербайджана, имеющих право жить в Казахстане были благополучно отправлены в Казахстан на фоне закрытия границ для пассажиров из-за угрозы распространения пандемии COVID-19, сообщили Trend в Бакинском порту.

Было отмечено, что граждане Азербайджана, отправляющиеся на пароходе "Меркурий 1" Каспийского морского пароходства, как и ранее, первыми прошли в Бакинском порту тестирование на наличие COVID-19. Результат теста всех пассажиров оказался негативным.

Напомним, что с 13 мая текущего года в Казахстане вступили в силу новые правила пересечения границы в период карантина, в связи с чем порт Курык возобновил прием граждан страны и иностранцев, имеющих вид на жительство в стране. За последние четыре месяца из Бакинского порта было отправлено 194 гражданина Казахстана и 111 иностранных граждан.

(Автор: Джейхун Алекперов Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Ровшан Гусейнов)