В Азербайджане обнародовано количество проведенных тестов на коронавирус

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане проведено 7 969 тестов на коронавирус.

Об этом, как передает Trend, сообщается в опубликованной Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) статистике по состоянию на 14-е августа.

Отметим, что на сегодняшний день в стране проведено 820 002 теста.

В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение 2 024 человек, 197 из них находятся в реанимации, а 37 человек подключены к аппаратам искусственного дыхания.