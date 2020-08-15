Ибрагим Калын: Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Турецко-азербайджанское сотрудничество и его роль в региональной безопасности и развитии является сегодня одной из основных тем обсуждения.

В программе Hədəf Азербайджанского телевидения (AzTV) были обсуждены многосторонние отношения и партнерство между двумя братскими странами. Подключившийся к эфиру программы Hədəf посредством видеосвязи пресс-секретарь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын подробно ответил на вопросы ведущего программы Эльнара Мамедли и гостей - руководителя медиа-группы "Yeni Müsavat" Рауфа Арифоглу и руководителя медиа-группы "Teleqraf" Айнур Джамал.

Говоря о развитии турецко-азербайджанских отношений, Калын сказал, что дружеские и братские отношения между Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым способствуют развитию отношений между двумя странами. Он отметил, что Турция и Азербайджан всегда были и будут рядом друг с другом. Пресс-секретарь Президента Турции подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Азербайджана на всех уровнях, отметив, что нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана. Калын также сказал, что сегодня турецко-азербайджанское сотрудничество играет важную роль в региональной безопасности. Коснувшись совместных учений ВС двух стран, он подчеркнул, что учения еще раз продемонстрировали стратегическое партнерство между Турцией и Азербайджаном.

Полностью программу Hədəf можно посмотреть на YouTube-канале, пройдя по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=W1yy_SK8N80.

https://www.instagram.com/aztvresmi/?hl=ru

http://www.aztv.az/az/

https://www.facebook.com/aztvresmi

https://twitter.com/aztvresmi

https://www.youtube.com/channel/UCVf7OL0jKiO1OMHN_qaNf0w

Информационная поддержка – Trend.az