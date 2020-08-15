В Азербайджане объявлены правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей в рамках вступительных экзаменов
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оглашены правильные ответы тестовых заданий в рамках вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей, которые состоялись 14 августа.
Как сообщили в субботу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие две недели.
Ниже приведены ссылки, по которым можно ознакомиться с правильными ответами по тестовым заданиям в азербайджанском и русском секторах:
II группа специальностей (азербайджанский сектор);
II группа специальностей (русский сектор);
III группа специальностей (азербайджанский сектор);
III группа специальностей (русский сектор).
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Вопрос возобновления учебного процесса в Азербайджане изучается в комплексной форме - Хикмет Гаджиев
В Азербайджане объявлены правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей в рамках вступительных экзаменов
В кафе и ресторанах Азербайджана запрещается курение кальяна и нахождение за столом более шести человек
Ибрагим Калын: Нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован в рамках территориальной целостности Азербайджана
В Азербайджане утвержден Порядок оформления ипотечной бумаги, закрепляющей ипотечное право на недвижимость
Минобразования Грузии и ЮНИСЕФ сотрудничают с целью безопасного функционирования школ в условиях пандемии
Клеветнические кампании антиазербайджанских сил не способны запятнать репутацию Азербайджана - депутат
В Азербайджане названа дата проведения экзаменов для приема учителей на работу по ряду специальностей
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" и ее дочерние предприятия перешли на Международные стандарты финансовой отчётности
Минобороны Азербайджана: Вся ответственность за провокации на фронте ляжет на военно-политическое руководство Армении
ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" презентовала Географические информационные системы (ФОТО)