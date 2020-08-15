В Азербайджане объявлены правильные ответы тестовых заданий по II и III группам специальностей в рамках вступительных экзаменов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане оглашены правильные ответы тестовых заданий в рамках вступительных экзаменов в вузы по II и III группам специальностей, которые состоялись 14 августа.

Как сообщили в субботу Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ), результаты экзаменов будут обнародованы в ближайшие две недели.

Ниже приведены ссылки, по которым можно ознакомиться с правильными ответами по тестовым заданиям в азербайджанском и русском секторах:

II группа специальностей (азербайджанский сектор);

II группа специальностей (русский сектор);

III группа специальностей (азербайджанский сектор);

III группа специальностей (русский сектор).

(Текст: Турал Гараджаев)