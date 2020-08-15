Оперативный штаб при Кабинете министров вынес решение в связи с кафе и ресторанами (версия 2)

Общество 15 августа 2020 10:36 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:08)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 18 августа будет разрешено обслуживание клиентов в объектах общественного питания на открытом воздухе.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабинет министров, Оперативный штаб принял решение внести изменения в условия ужесточенного режима карантина, объявленного на территории Баку, Сумгайыта, Гянджи, Евлаха, Масаллы, Джалилабада, Мингячевира, Абшеронского, Бардинского, Сальянского, Хачмазского, Геранбойского, Гёкгёльского районов.

Так, на вышеперечисленных территориях разрешается деятельность ресторанов, кафе, чайных домов и других подобного рода предприятий общественного питания с 09:00 до 22:00 (с условием запрета на курение кальяна и нахождение за одним столом более шести человек).

Под предприятием общественного питания подразумевается имущественный комплекс (рестораны, кафе, столовые, закусочные, буфеты, чайные дома и другие подобные объекты), используемый для оказания услуг общественного питания. Под участком предприятия общественного питания на открытом воздухе подразумевается участок, который как минимум с трех сторон имеет доступ к открытому воздуху (без какой-либо надстройки высотой более метра), либо участок под открытым небом.

У входов-выходов, касс предприятий общественного питания должна быть обеспечена возможность использования дезинфицирующего раствора, обеспечена установка соответствующих емкостей с дезинфицирующим веществом.

Согласно решению, деятельность предприятий общественного питания, работа которых разрешена организуется в соответствии с имеющимися правилами, требованиями санитарных норм и методических указаний.

(Текст: Турал Гараджаев)

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