Хикмет Гаджиев: Азербайджан тщательно изучает международный опыт по борьбе с коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Азербайджан тщательно изучает международный опыт по борьбе с коронавирусом.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

По его словам, в мире по-прежнему регистрируется высокий показатель заражений коронавирусом.

"Число заражений в мире превышает 21 миллион. В некоторых странах идут процессы повторного ужесточения карантина. Это, в частности, происходит в странах Европы. Снижение числа заражений в Азербайджане является результатом превентивных мер, ответственности граждан. Порой наблюдается незначительный рост числа заражений, что связано с динамикой активности людей", - сказал Гаджиев.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)