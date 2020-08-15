При послаблениях карантина нужно быть готовыми к определенному росту числа заражений коронавирусом - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Небольшой рост ежедневного числа заражений коронавирусом среди граждан вызывает обеспокоенность, однако вводя послабления карантина, следует быть готовыми к этому.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, каждый должен соблюдать соответствующие правила санитарии и гигиены, чтобы этот рост был контролируемым. Также крайне важно, чтобы число вылечившихся превышало показатель заразившихся.

Гараева отметила, что в настоящее время число активных больных коронавирусом в стране составляет 2024 человека. Уровень заполненности коронавирусных больниц в Баку составляет 24 процента.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)