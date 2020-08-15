Помощник Президента Азербайджана обратился к населению в связи с предстоящим месяцем Мухаррам

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с большим уважением относятся к проведению религиозных церемоний в месяц Мухаррам, религиозным чувствам людей.

Об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, передает в субботу Trend.

"Эти церемонии проводились в стране всегда. Однако теперь мы должны учитывать эпидемиологическую ситуацию. Мы изучаем правила и условия проведения религиозных церемоний в других странах, в частности с преобладающим числом мусульманского населения. Призываем не допускать случаев массового скопления людей во время проведения религиозных церемоний в предстоящий месяц Мухаррам", - сказал он.

Гаджиев отметил, что религиозные деятели страны уже обращались к населению в связи с этим, а также с соответствующим обращением выступило МВД.

"Верим, что граждане учтут эти обращения", - сказал он.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев)