TƏBİB: Режим карантина в Азербайджане не обусловлен уровнем заполненности коронавирусных больниц

БАКУ /Trend/ - Режим карантина в Азербайджане не обусловлен уровнем заполненности коек в коронавирусных больницах.

Как передает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

По ее словам, сроки лечения больных коронавирусом в реанимационном отделении и обычном в стационаре отличаются. Если больные в стационаре излечиваются за 5-10 дней, то сроки выздоровления больных в реанимации невозможно прогнозировать.

"Таким образом, при вынесении решения о введении карантина есть много факторов, которые учитываются", - добавила Ягут Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)