Врач Джавид Пашаев вылечился от коронавируса и сегодня будет выписан из клиники - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Заразившийся коронавирусом врач Джавид Пашаев, занимавшийся лечением тяжело больных пациентов, вылечился и сегодня будет выписан из клиники.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказала заведующая отделом по контролю и профилактике заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева.

"Это крайне радостная новость. Выражаю признательность Мехрибан Алиевой и Фонду Гейдара Алиева за заботу, проявленную в лечении и Джавида Пашаева, и других заболевших коронавирусом врачей", - сказала Гараева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)