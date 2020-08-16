В Азербайджане за последние сутки от коронавируса вылечились 178 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлены 112 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 178, сообщает Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлены 34 219 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 31 875, скончались 506 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 838 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 5 712, в целом же – 831 755 теста.