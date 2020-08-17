На некоторых дорогах Баку наблюдаются пробки (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На некоторых дорогах столицы наблюдается высокая плотность движения транспортных средств, что затрудняет движение автобусов по регулярным и экспресс-линиям, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В настоящее время пробки наблюдаются в обоих направлениях на проспекте Зии Буниятова, на Московском проспекте - в направлении центра, на примыкающих к проспекту Гейдара Алиева улицах, на проспекте Бабека в направлении проспекта Гейдара Алиева, на Бинагадинском шоссе в направлении центра, На улице Юсифа Сафарова в направлении улицы Узеира Гаджибекова, на улице Кероглу Рагимова, Афияддина Джалилова, а также на проспектах Шаха Исмаила Хатаи и Кара Караева - в направлении станции метро "Кероглу".

Также, в связи с нестабильной погодой, на некоторых улицах и проспектах Баку возникли перебои в работе светофоров.

БТА отмечает, что ремонтные бригады Центра интеллектуального управления транспортом ведут работу по восстановлению функционирования светофоров и призывает водителей соблюдать требования дорожных знаков и правил проезда по нерегулируемому пешеходному переходу - до восстановления работы светофоров , а также проявить понимание и уступать автобусам на дорогах.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Эльдар Джанашвили)