В министерстве культуры Азербайджана продолжаются кадровые изменения
БАКУ /Trend/ - В министерстве культуры Азербайджана продолжаются кадровые изменения.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, соответствующим приказом первого заместителя министра культуры, временно исполняющего обязанности министра культуры Анара Керимова глава Аппарата министерства Бабаев Фикрет Кочари оглу освобожден от занимаемой должности в связи с достижением предельного возраста пребывания на службе.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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