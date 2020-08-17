Новая дорожная развязка в центре Баку будет готова в ближайшее время

БАКУ /Trend/ - Работы по строительству новой автотранспортной развязки на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе Баку близятся к концу.

Об этом в пондельник сказал Trend, пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

"В рамках работ по реконструкции предприняты шаги по сносу заброшенного железнодорожного моста на пересечении улиц Мехди Мехдизаде и 28 Мая. В результате проезжая часть на этой улицы была расширена с 2 до 4 полос, а обочины дороги обустроены.

Кроме того, в рамках работ по реконструкции были восстановлены существующие тротуары, уложена новая брусчатка и асфальтобетонное покрытие. Затем в необходимых местах были установлены новые дорожные знаки, нанесены линии горизонтальной разметки. В результате, часть улицы Мехди Мехдизаде между улицами Юсифа Сафарова и 28 Мая, а также часть улицы 28 Мая между улицами Мехди Мехдизаде и Ковкеб Сафаралиева предстали перед жителями столицы в новом современном облике.

На улицах Сабита Оруджева, Низами, Мехди Мехдизаде и 28 Мая ведутся работы по реконструкции с целью создания нового перекрестка, который займет важное место в дорожной инфраструктуре столицы.

В связи с этим, были проведены работы по реконструкции на участке улицы Мехди Мехдизаде между улицами Юсифа Сафарова и Иззета Оруджева. В целом протяженность улицы составляет 1050 метров, а ширина - в среднем 15-16 метров.

На завершающей стадии проекта будет создана новая автотранспортная развязка на пересечении улиц Сабита Оруджева, Низами, Мехди Мехдизаде и 28 Мая с улицей Юсифа Сафарова. На перекрестке будут установлены светофоры для безопасного и комфортного передвижения автотранспорта, расставят дорожные знаки, нанесут дорожную разметку, а также пешеходные полосы", - подчеркнул Анар Наджафов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)