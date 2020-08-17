Скопление людей может способствовать широкому распространению коронавируса - имам мечети "Гейдар"

БАКУ /Trend/ - Разумеется, каждый мусульманин хочет, чтобы мечети были открыты и любой желающий мог там молиться.

Об этом в понедельник сказал Trend имам мечети "Гейдар", теолог Руфат Гараев.

По его словам, пандемия — это неоспоримый факт, который должен учитывать весь мир, и если не предпринять правильные шаги против этого заболевания, это может иметь серьезные последствия.

"Коронавирус — это не обычный вирус, а смертельная болезнь, и весь мир борется с ней. В такой период скопление людей в закрытом помещении приводит к широкому распространению болезни. Если решено, что скопление большого количества людей запрещено, значит, это шаг, сделанный для здоровья наших граждан. Уверен, что как только этот запрет будет снят, мечети продолжат свою деятельность", - сказал Гараев.

По словам богослова, в Азербайджане ежедневно растет число молельных домов, государство оказывает колоссальную поддержку религии.

"В настоящее время в стране закрыты не только мечети, но и метро, ​​крупные торговые центры и другие публичные места. Все это делается для защиты нашего здоровья. В Азербайджане нет ограничений в связи с религиозными убеждения, каждый молится у себя дома, а также пользуется возможностями социальных сетей. В настоящее время нам остается только молиться, чтобы это бедствие поскорее покинуло нас", - подчеркнул Руфат Гараев.

Он добавил, что аналогичные ограничения введены и в других мусульманских странах мира.

"К примеру, накануне дня Ашура в Кербале будет закрыто святилище. Также в этом году было отменен Хадж", - подытожил Гараев.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)