Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана внес ясность в ситуацию вокруг брифингов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В некоторых СМИ распространяется информация о том, что во время брифингов Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана, регулярно проводимых в связи с пандемией COVID-19 якобы не соблюдаются правила введенного в стране особого режима карантина. В этих сообщениях указывается, что приглашенные на брифинг журналисты, видео и фотооператоры, а также принимающие участие в брифинге официальные лица не соблюдают должную дистанцию, не используют медицинские маски, а также дезинфицирующие средства.

Как сообщили в понедельник Trend в медицинском отделении Оперативного штаба при Кабинете министров, для недопущения скученности людей , с учетом требований карантинного режима, зал для брифингов Оперативного штаба был разделен на две отдельные части. Для трансляции выступлений приглашенных на брифинг, а также выступлений представителей СМИ в обеих частях зала используются специальные мониторы и оборудование. Все приглашенные на брифинги обеспечиваются защитными медицинскими масками, перчатками при входе, а в залах размещаются дезинфицирующие растворы. Температура тела людей замеряется на входе. На брифинге стулья как для выступающих перед представителями СМИ, так и для журналистов размещаются в соответствии с требованиями на определенном расстоянии. Созданы условия и для соблюдения расстояния между съемочными группами стульями журналистов, которые обеспечивают прямую трансляцию и съемки для репортажей журналистов. Таким образом, место каждого оператора ограждено специальными лентами.

Приглашенные на брифинг официальные лица предварительно тестируются на COVID-19. Выступающие, как правило, всегда надевают медицинские маски при входе в зал. Во время выступлений они снимают маску для комфортного общения, но между их столами соблюдается необходимая дистанция. Следует отметить, что место проведения брифингов дезинфицируется каждый раз непосредственно перед мероприятием. Приглашенные сюда представители СМИ также регулярно проходят обследование на COVID-19.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)