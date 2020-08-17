В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса превысило 32 тысячи человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 167, скончались два человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в стране выявлено 34 343 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 32 042, скончались 508 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 793 человека.
За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 5 153, в целом – 836 908 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)
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