В Азербайджане число выздоровевших от коронавируса превысило 32 тысячи человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за сутки выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 167, скончались два человека, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в стране выявлено 34 343 случая инфицирования коронавирусом, выздоровели 32 042, скончались 508 человек. Число активных больных коронавирусом - 1 793 человека.

За минувшие сутки в Азербайджане для выявления коронавируса были проведены 5 153, в целом – 836 908 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)