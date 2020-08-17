О зарплатах учителей в условиях новой формы обучения в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Гибридная форма обучения никоим образом не повлияет на размеры зарплат учителей.
Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев.
По его словам, в рамках существующего проекта часть материала будет преподаваться в школах, а часть - в режиме онлайн.
"Традиционные учебные программы будут сохранены. Также не будет никаких сокращений в зарплатах учителей", - сказал Тагиев.
Отметим, что по словам заведующей отделом общего и дошкольного образования министерства образования Азербайджана Вафы Ягублу, в целом гибридная форма преподавания предлагается для применения в обоих регионах, то есть "желтой" и "оранжевой" зонах. Теоретическая часть, материала, которая требует объяснения, может быть организована в виртуальной форме, а практическая часть может быть организована в школе с ограниченным количеством учеников.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)