О зарплатах учителей в условиях новой формы обучения в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Гибридная форма обучения никоим образом не повлияет на размеры зарплат учителей.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказал заведующий Управлением образования города Баку Рашад Тагиев.

По его словам, в рамках существующего проекта часть материала будет преподаваться в школах, а часть - в режиме онлайн.

"Традиционные учебные программы будут сохранены. Также не будет никаких сокращений в зарплатах учителей", - сказал Тагиев.

Отметим, что по словам заведующей отделом общего и дошкольного образования министерства образования Азербайджана Вафы Ягублу, в целом гибридная форма преподавания предлагается для применения в обоих регионах, то есть "желтой" и "оранжевой" зонах. Теоретическая часть, материала, которая требует объяснения, может быть организована в виртуальной форме, а практическая часть может быть организована в школе с ограниченным количеством учеников.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)